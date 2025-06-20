Merve ÖZÇELİK/ DÜNYA ÖZEL

'Konuşanlar' programıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü komedyen Hasan Can Kaya, Aralık 2020'de geçtiği Exxen platformundan ayrılıyor.

'Konuşanlar' Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'in en çok izlenen yapımıydı. Milyonlarca takipçisi bulunan Hasan Can Kaya'nın Exxen'den neden ayrıldığı ise merak konusu oldu.

Dünya Gazetesi, Hasan Can'ın Exxen'le yollarını ayırma gerekçesine ulaştı.

Hasan Can Kaya’nın yakın çevresine “Acun abiyle bir sorunum yok. Yola globalde devam etme kararı aldım” dediği öğrenildi.

Hangi platforma geçeceğine henüz karar vermediği belirtilen Kaya'nın "Teklifleri bir ay düşüneceğim" dediği ifade edildi.