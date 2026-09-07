Köpek satın alacaklara yeni belge şartı: Apartman yöneticisinden izin alınacak

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Evcil hayvan satışında hem petshopları hem de köpek satın almak isteyenleri ilgilendiren belge zorunluluğu gündemde. Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği kapsamında köpek satışında uyulması gereken kuralları hatırlattı.

Düzenlemeye göre petshopların yalnızca satış işlemini gerçekleştirmesi yeterli değil. Köpeğin yaşayacağı konuta ilişkin bazı belgelerin de satış sırasında kontrol edilmesi gerekiyor.

Apartman yöneticisinden izin belgesi istenecek

2024 yılı sonunda yayımlanan Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği uyarınca, köpek satın alacak kişilerden ikamet ettikleri yerde köpek bakılabileceğine ilişkin belgeler talep ediliyor.

Buna göre köpek satın alacak kişinin, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki yönetim planını ve bağımsız bölümde köpek bulundurabileceğine ilişkin apartman yöneticisinden alınan izin belgesini sunması gerekiyor.

Söz konusu izin belgelerinin alınmasından ise hayvanların satışını gerçekleştiren petshoplar sorumlu tutuluyor.

Köpek satışının 5 gün içinde bildirilmesi gerekiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hatırlattığı bir diğer yükümlülük de satış işleminin bildirilmesine ilişkin.

Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği uyarınca, oturulan binada köpek bakılabileceğine ilişkin yöneticiden izin belgesi alınması gerekiyor.

Ayrıca kedi ve köpek satışına ilişkin bilgilerin 5 gün içinde il veya ilçe tarım ve orman müdürlüğüne bildirilmesi zorunluluğu bulunuyor.

Kurala uymayan petshoplara idari para cezası

Tarım ve Orman Bakanlığı, mevzuata aykırı hareket eden ev hayvanı satış yerlerine idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Bakanlık ayrıca satışa sunulan hayvanların güvenliği ve sağlığı için gerekli önlemleri almayan petshoplara hayvan başına 4 bin 344 TL idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Belgeyi alma sorumluluğu petshoplarda

Düzenlemede dikkat çeken noktalardan biri, gerekli izin belgelerinin alınması sorumluluğunun hayvanı satın alan kişiye bırakılmaması. Apartman yönetim planı ve yöneticiden alınan izin belgesini temin etme yükümlülüğü hayvan satışını yapan petshoplarda bulunuyor.

Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında petshoplara idari para cezası uygulanıyor.