'Korsan lens'e karşı Ankara'ya yürüyüş başlatıldı

21 Mayıs 2018

Opak Lens Yönetim Kurulu Başkanı Erol Harbi, internet üzerinden kontak lens satışının engellenmesi için İstanbul'dan Ankara'ya yürümeye başladı.

Harbi, Ankara'ya doğru yürümeye başlamadan önce Kavacık'taki şirket binası önünde çalışanlarıyla vedalaştı.

Erol Harbi, burada yaptığı konuşmasında, uzun süredir sürdürdüğü mücadeleye rağmen halk sağlığını tehlikeye atan ürün satışının sürmesi üzerine bu yürüyüş kararını aldığını söyledi.

Toplumun sağlığını birinci derece tutarak mesleğinin ahlakına sahip çıkan, yasalara uyan, bu hassasiyet uğruna, haksız kazanç sahipleri yüzünden mağdur olan gözlükçüler ve optisyenler için yürüyeceğini belirten Harbi, "Aynı zamanda bu yürüyüş karşılaşabileceği sağlık sorunlarından ve yasalardan haberdar olmadığı için internet sitelerinden sahte lens satın alıp, görme kaybına uğrayan, sağlık problemi yaşayan vatandaşlarımız için olacaktır." dedi.

5193 Sayılı Optisyenlik Hakkındaki Kanun'a işaret eden Harbi, "Kanun, 2004 yılında gözlük ve kontak lens satışının yetkisini doğrudan ve yalnızca optisyenlik müesseselerine vermiştir. Kontak lens satışı reçeteye tabiidir ve satışı sadece optikçilerde yapılmaktadır. İnternet, optisyenlik müessesesi değildir." ifadelerini kullandı.

Opak Lens Yönetim Kurulu Başkanı Erol Harbi'nin yürüyüşü 31 Mayıs'ta Ankara sınırında son bulacak ve Harbi, 1 Haziran'da korsan lens satışına karşı topladığı imzaları Sağlık Bakanlığı'na teslim edecek.

Kaynak: AA