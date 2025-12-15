KPSS-2025/2 tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM merkezi atama başvuruları hangi tarihte?

KPSS kapsamında gerçekleştirilecek 2025/2 merkezi atama süreci, kamu personeli adaylarının gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. ÖSYM tarafından yürütülecek tercih işlemlerine ilişkin tarih arayışı hız kazanmış durumda. Yoğun şekilde "KPSS-2025/2 tercihleri ne zaman başlayacak" sorusuna cevap aranıyor.

KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman alınacak?

KPSS 2025/2 tercih tarihleri ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. Geçen yıl başvurular 19-26 Aralık tarihlerinde alınmıştı. Bu yıl da aralık ayının 3. haftasında tercihlerin alınması bekleniyor.

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmekte...