KPSS-2026/1: Bazı kamu kurum ve kuruluşları için tercihler ne zaman başlayacak? 2026 Merkezi atamalar hangi tarihte?

KPSS-2026/1 tercihleri için bekleyiş devam ediyor. Her yıl merkezi atama ile on binler kamu kurumlarına yerleşiyor. Memur adayları için çok önemli olan bu sürecin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM KPSS-2026/1: Bazı kamu kurum ve kuruluşları için tercih tarihlerini duyurmadı. Geçen yıl ilk tercihler 10-17 Temmuz tarihleri arasında alındı. Bu yıl da tercihlerin temmuz ayının ilk haftasında alınması bekleniyor.

Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.