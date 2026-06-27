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KPSS 2026/1 merkezi atama sürecini bekleyen memur adaylarının gündeminde tercih dönemi yer alıyor. ÖSYM tarihleri duyururken henüz bundan haberdar olmayanlar "KPSS 2026/1 merkez atama tercihleri ne zaman başlıyor" diye soruyor.

KPSS-2026/1 tercih başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS-2026/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme tercih tarihleri ÖSYM'nin takvimine göre 9 Temmuz'da başlayıp 16 Temmuz'da sona erecek.

KPSS-2026/1 tercih sonuç tarihine ilişkin ise bir bilgilendirme yapılmadı.