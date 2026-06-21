KPSS-2026/1 tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? ÖSYM'den yeni duyuru var mı?
Memur adayları dört gözle KPSS-2026/1 tercihlerini bekliyor. Gözler sürekli ÖSYM'nin üzerinde... Hafta sonu yine sıkça gelen soru "KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlayacak" oluyor.
KPSS-2026/1 tercih dönemi için heyecan giderek artıyor. Adaylar, yerleştirme takviminin açıklanmasını bekliyor. Adaylar bilgi alabilmek adına "KPSS-2026/1 tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor" sorusunu yöneltiyor.
KPSS-2026/1 tercih tarihi belli oldu mu?
Hayır, 21 Haziran Pazar günü KPSS-2026/1 tercih tarihi hükümetten ve ÖSYM'den açıklanmadı. Geçen yılki süreç aynen tekrarlanırsa başvuruların temmuz ayının ikinci haftasına başlaması beklenir.
Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.