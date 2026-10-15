KPSS-2026/2 tercihleri ne zaman başlıyor? Merkez atama ne zaman yapılacak?
KPSS sınavına katılan milyonlar merkez atama başvurularını bekliyor. Bir an önce kamu kurumları için tercih yapmak isteyenler "KPSS-2026/2 tercihleri ne zaman başlıyor" sorusuna cevap arıyor.
Merkezi atama ile on binlerce kişi kamu kurum ve kuruluşlarına atanıyor. Bu yılın ikinci KPSS tercihleri için adaylar gün sayıyor. ÖSYM daha önce tarihleri belirtti fakat bu konudan haberdar olmayanlar "KPSS-2026/2 tercihleri ne zaman başlıyor" diye soruyor.
KPSS-2026/2 tercihleri ne zaman başlayacak?
KPSS-2026/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercihleri 17-24 Aralık tarihleri arasında alınacak. Tercih kılavuzu da 17 Aralık'ta duyurulacak.
Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapılacak.