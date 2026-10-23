KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte sonuç tarihi...
KPSS Ön Lisans sonuçlarına çok az bir süre kaldı. Her geçen gün heyecan artarken sonuç tarihini henüz bilmeyenler "KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
4 Ekim'de gerçekleşen KPSS Ön Lisans'ın sonuçları sabırsızlıkla bekleniyor. Yüz binler ÖSYM'den gelecek duyuruya odaklanmış durumda... Sonuçlar çok yakında açıklanacak. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanıyor?
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin 2026 yılı takviminde yer alan bilgiye göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, açıklandığı andan itibaren ÖSYM'nin resmi sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilirler.
KPSS-2026/2 tercihleri ise 17 Aralık'ta başlayacak.