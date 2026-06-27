KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman başlıyor? Sınav ne zaman?
KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim sınavları 2 yılda bir yapılıyor. Bu yıl yüksekokul ve lise mezunları memur adayı olabilmek için sınava girecekler. En önemli hususlardan biri başvuru tarihleri... Peki, KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman başlıyor?
KPSS Lisans sınavı her yıl yapılırken KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim sınavları 2 yılda bir gerçekleşiyor. Bu yıl milyonlarca kişi sınavda ter dökecek. 2 yıllık üniversite mezunları ve lise mezunları hazırlandıkları sınavı kesinlikle kaçırmak istemezken "KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman başlıyor" sorusuna başvuruyor.
KPSS Ön lisans
Sınav 4 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek. Başvurular 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru işlemleri 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak. Sonuçlar 30 Ekim 2026'da açıklanacak.
KPSS Ortaöğretim
Sınav 25 Ekim 2026'da yapılacak. Başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar 19 Kasım 2026'da duyurulacak.
KPSS DHBT
DHBT sınavı 1 Kasım 2026'da uygulanacak. Başvurular 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru günü 5 Ekim 2026 olacak. Sonuçlar 25 Kasım 2026'da açıklanacak.