KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman başlıyor? Sınav ne zaman?

KPSS Lisans sınavı her yıl yapılırken KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim sınavları 2 yılda bir gerçekleşiyor. Bu yıl milyonlarca kişi sınavda ter dökecek. 2 yıllık üniversite mezunları ve lise mezunları hazırlandıkları sınavı kesinlikle kaçırmak istemezken "KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman başlıyor" sorusuna başvuruyor.

KPSS Ön lisans

Sınav 4 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek. Başvurular 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru işlemleri 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak. Sonuçlar 30 Ekim 2026'da açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim

Sınav 25 Ekim 2026'da yapılacak. Başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar 19 Kasım 2026'da duyurulacak.

KPSS DHBT

DHBT sınavı 1 Kasım 2026'da uygulanacak. Başvurular 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru günü 5 Ekim 2026 olacak. Sonuçlar 25 Kasım 2026'da açıklanacak.