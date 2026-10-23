KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? KPSS Ortaöğretim tarihi ve saati...

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2 yıl aradan sonra KPSS Ortaöğretim sınavı yapılacak. ÖSYM tarafından düzenlenecek oturumun tarihi ve saati merak ediliyor. Son kontrolleri yapmak isteyen adaylar "KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor" sorusuna cevap arıyor.

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?

2026-KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınava alınmayacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.