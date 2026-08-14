KPSS sınav yerleri ne zaman, hangi tarihte belli olacak? KPSS Lisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

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Lisans mezunları eylül ayında KPSS Lisans sınavlarında ter dökecek. Şu an için en önemli konulardan biri sınav giriş belgesi... İşte "KPSS sınav yerleri ne zaman, hangi tarihte belli olacak" sorusu gündemde...

2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınav giriş belgelerinin 26 Ağustos'ta, Alan Bilgisi sınav giriş belgelerinin 2 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.