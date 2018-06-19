Kritere uymayana 58 bin lira ceza

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 Yılı Kurban Bayramı’nda ve 2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ yürürlüğe girene kadar kesilecek kurbanlarla ilgili esaslar, alınacak tedbirler ve bu konulara ilişkin diğer hususları kapsayan tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan tebliğde kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 232 liradan başlayan ceza yaptırımı uygulanacak. Buna göre park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 232 lira ceza kesilecek.

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere ise toplu kesimler için 58 bin 351 lira cezai yaptırım uygulanacak olup, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde bin 450 lira ceza kesilecek.

Hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacak olup bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına bin 255 TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara da 625 TL para cezası uygulanacak.