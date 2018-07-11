Kritik NATO zirvesi başladı

11 Temmuz 2018

Son yılların en kritik NATO zirvesi bugün Brüksel'de ittifakın yeni yapılan milyar dolarlık merkez karargahında toplandı. 29 ülke lideri yeni karargah binasında toplu fotoğraf çektirerek, basının karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO Zirvesi'nde yer almak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'deki programa katıldı. Brüksel Havalimanı Askeri Terminal'inden NATO'nun yeni karargahına gelişinde Erdoğan'a, makam aracında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti. Başkan Erdoğan ve Çavuşoğlu'na, NATO'ya üye ülkelerin devlet başkanlarının karargaha giriş yaptığı bölümde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başkanı Theresa May ile de görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Basına poz vermeden önce Erdoğan ile Trump'ın birlikte yürüyerek sohbet ettikleri gözlemlendi.

Yeni karargahtaki Türkiye temsilciliğini açtı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun yeni karargahında, Türkiye'nin NATO Nezdindeki Daimi Temsilciliği'nin resmi açılışını yaptı.

Erdoğan, açılış kurdelesini Çavuşoğlu ve Akar ile birlikte kesti, ardından delegasyon görevli personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, daha sonra Diplomat Restaurant'ta, devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen resepsiyona katıldı.

NATO Zirvesi'nin önemi

Bugün ve yarın olmak üzere iki gün sürecek NATO zirvesinin en önemli tarafı, ABD Başkanı Donald Trump'ın üye ülkelere yaptığı eleştiriler sonrası tarafların nasıl bir yol izleyeceği sorusu olacak.

Açılış konuşması Stoltenberg'ten

Zirvenin açılışında konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Daha önce görülmemiş güvenlik tehditleri ve müttefikler arasında görüş ayrılığının bulunduğu bir dönemde, NATO Zirvesi ittifakın görevini yerine getirmeye devam ettiğini gösterecek" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg'in konuşmasının ardından Trump ile sohbet ettiği gözlemlendi.

Trump: Almanya Rusya'nın esiri

Zirve öncesinde Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir araya gelen ABD Başkanı Almanya'yı hedef aldı.

Almanya'nın Baltık Denizi'nde bir doğalgaz boru hattı için Rusya ile anlaşma yapmasına sert eleştiriler getiren Trump, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya Rusya'nın bir esiri" dedi.



Almanya'nın Rusya ile doğalgaz anlaşması yaparken, ABD'nin NATO'da güvenlik için yüksek ödemeler yapmasının "çok yakışıksız" olduğunu belirten Donald Trump, Berlin'in bütçedeki savunma harcamalarını yüzde 2 seviyesine getirmeyi başaramadığını iddia etti.

Almanya'dan Trump'a yanıt

Bu açıklamanın ardından Almanya'dan yanıt gecikmedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Trump'ın eleştirilerine yanıt olarak, Rusya'nın politikasının esiri olmadıklarını söyledi. Konu ile ilgili olarak NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise, "Boru hattı kararı ulusal bir karar" değerlendirmesini yaptı.

Almanya'dan Trump'a yanıt

Kaynak: AA