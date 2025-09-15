Küçük deprem, büyük etki yaratabilir! Naci Görür Adıyaman depremi sonrası uyardı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde sabah saatlerinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının yerin 11.12 kilometre derinliğinde, saat 10.39'da kaydedildiğini açıkladı. Bölgede hissedilen depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun rapor edilmediği belirtildi.

Adıyaman'da deprem tehlikesi yüksek

Adıyaman, Türkiye'nin deprem tehlikesi yüksek illeri arasında bulunuyor. Kenti etkileyebilecek fay hatları arasında Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Fayı ve Bitlis Bindirme Kuşağı yer alıyor.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür daha önce yaptığı açıklamalarda Adıyaman'ın deprem riskine dikkat çeken önemli bir uyarıda bulunmuştu. Görür, "Adıyaman, kendi fay hattının hareketiyle oluşacak büyük bir depremle henüz yüzleşmedi. Özellikle Zagros kuşağı yavaş bir hareketle enerji biriktiriyor. Ne zaman harekete geçeceği bilinmez ama şimdiden hazırlık yapılmalı" ifadelerini kullanmıştı.

"Stres alanını değiştirebilir"

Görür, bu sabah Çelikhan'da meydana gelen depremin ardından yeni bir değerlendirmede bulundu. Görür, depremin Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleştiğini belirterek Bitlis-Zagros hattına dikkat çekti. "Küçük ama, Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir" ifadelerini kullandı.