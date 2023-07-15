Kulis: CHP'de yeni tüzüğe 'iki seçimde yenilen görevi bıraksın' maddesi önerisi

Geçen mayıs ayındaki seçimde hem Meclis'te hem de Cumhurbaşkanlığı'nda istediğini bulamayan CHP'de değişim süreci devam ediyor.

CHP Tüzük Komisyonu da ön seçim ve vekil adaylıklarında dönem sınırı gibi uygulamalar üzerinde çalışıyor.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre komisyon üyeleri, başta sosyal demokrat partiler olmak üzere Avrupa ülkelerindeki parti tüzüklerini inceledi.

Parti üyelerinin de görüşünü almak isteyen komisyona yazılı önerilere ek olarak birçok telefon da geldi.

Bir komisyon üyesi, gelen telefonları şöyle anlattı: “’Kemal Bey gitsin’ diyenler var, ‘Ekrem Bey gelsin’ diyenler var. Bu şekilde arayanlara, ‘Ona ben karar veremem. O kararı verecek olan partimizdir. Seçimler devam ediyor. Sonuçta kurultay delegeleri de sizin içinizden çıkan insanlar. Topluma bakar, karar verirler’ diyorum.”

Komisyona en çok tüzükteki 'genel başkanlık' başlıklı maddesine yönelik öneri sunuldu. Bazı partililerin “İki dönem üst üste olağan seçimde kaybeden genel başkan görevden çekilir” hükmünün tüzüğe eklenmesini talep ettiği öne sürüldü.