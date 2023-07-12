Kulis: İsveç konusunda Bahçeli ikna edilecek

İsveç'in NATO üyelik başvurusuna itiraz eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başvuruyu TBMM'ye göndermeyi kabul etttiğinin açıklanmasının ardından Ankara'nın İsveç'e "yeşil ışık" yaktığı yorumları yapıldı.

Bu konuda olumsuz çıkış yapan Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşülerek ikna edilmesi planlanıyor.

'Kısa sürede mümkün değil'

Üst düzey bir yetkilinin verdiği bilgiye göre ayrıca İsveç ve AB'nin Türkiye'nin koşullarını yerine getirmesi gerektiğinden İsveç'in NATO üyeliğinin kısa sürede gerçekleşmesi mümkün görünmüyor.

Bahçeli dün TBMM grup toplantısında, ancak İsveç hükümetinin "köhne ve kötürüm" politikalarından 180 derece dönüş yapması halinde konuya itiraz etmeyeceklerine işaret ederek bu kararın Erdoğan'a ait olacağını söylemişti.

Bahçeli, "Milli varlığımızı doğrudan tehdit eden kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine ve haraç toplamasına kendi başkentinde göz yuman mahut ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız? Böylesi bir acizliğe nasıl göz yumacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz? Sadece ABD istedi diye, F-16'yla ilgili parmak sallanıyor diye zillete tamam mı diyeceğiz?" ifadesini kullanmıştı.

Bahçeli'nin dünkü açıklamasının ardından üst düzey bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, "İsveç'in NATO'ya üyelik süreci için biraz zaman gerekecek. Hem içeride hem dışarıda dengelere dikkat edilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı ya da hükümetten üst düzey bir yetkilinin MHP teması olacak" dedi.

'MHP'liler de destek verecektir'

Bahçeli'nin açıklamalarının şu anda atılan adımlarla tam uyumlu olmadığını söyleyen aynı yetkili, "Dönüşte sayın Bahçeli ve MHP yöneticilerine alınan kararın perde arkası ve gerekçeleri aktarılacak. Eminim ki onlar da bu adıma destek verecektir" diye konuştu.

Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson arasında Vilnius'ta saatler süren görüşmenin ardından Pazartesi gece basın açıklamasında bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'in üyeliğe kabul protokolünü TBMM'ye bir an önce göndermeyi ve bir an önce geçmesi parlamento ile yakından çalışmayı kabul ettiğini... açıklamaktan memnuniyet duyuyorum" demişti.

Erdoğan'ın bu konudaki adımı Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğine yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlandı.

'İsveç'in adımlarını görmemiz gerekiyor'

Yetkili, İsveç'in NATO üyeliği konusunda TBMM'ye İsveç uyum kararını hızlı şekilde gönderileceğini belirterek, "Ancak MHP ile yapılacak görüşmelere ek olarak İsveç'ten de beklenen adımlar var. Oradaki terör örgütünün faaliyetleri, PKK ve FETÖ'nün varlığı başta olmak üzere, bununla doğrudan bağlantılı beklentilerimiz var. İsveç'in atması gereken adımları da görmemiz gerekiyor" dedi.

"İsveç'in uygulamalarla terörün karşısında bizim yanımızda olduğunu ortaya koysun istiyoruz" diyen yetkili, ekonomi alanında da üstü örtülü bazı kısıtlamaların kaldırılmasının önemli olduğunu vurguladı ve ekledi: "Bu aynı zamanda AB ülkeleri için de geçerli. NATO üyeleri için de. Silah satışlarına kısıtlama, bazı ambargolar... Türkiye'nin içinde yer aldığı pozisyonda bu durum yakışmıyor doğrusu."

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Soğuk Savaş döneminde başlayan tarafsızlık politikalarını sona erdirerek geçen yıl NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu.

Türkiye, İsveç'in üyeliğine onay vermek için ülkenin PKK ve diğer terör örgütleriyle mücadele etmesini, suçluların Türkiye İsveç'ye iadesini ve Türkiye'ye savunma ekipmanı satışında sınırlamaların kaldırılmasını istemişti.

İsveç, yaptığı kanun değişikliklerinin ardından taleplerin tamamını karşıladığını belirtirken, Ankara bunların "fiilayata" yansıması gerektiğine dikkat çekerek yeterli olmadığının sinyalini vermişti.

Türkiye İsveç ile birlikte üyelik için başvuran Finlandiya'ya ise Nisan ayında onay verdi