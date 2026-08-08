Kültür ve Turizm Bakanlığından Cansever için taziye mesajı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 59 yaşında hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever için taziye mesajı yayımladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir süredir kanser tedavisi gören ve 59 yaşında hayatını kaybeden arabesk müziğin güçlü isimlerinden Cansever'in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Bakanlık, sanatçının kendine özgü yorumu ve unutulmaz eserleriyle gönüllerde iz bıraktığını belirtti.
Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
“Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.
Kendine özgü yorumu ve unutulmaz eserleriyle gönüllerde iz bırakan sanatçıya Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.”
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) August 8, 2026
Kendine özgü yorumu ve unutulmaz eserleriyle gönüllerde iz bırakan sanatçıya Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/SzPwE1ywdb