Kura çekildi: Bayrampaşa'da başkanvekili belli oldu!

Bayrampaşa Belediyesi'nde meclis üyeleri Hasan Mutlu'nun vekilini seçmek için saat 10.00'da olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından seçime geçilirken, 18 üyeye sahip CHP Grubu'nun adayı İbrahim Kahraman, 15 üyeli Cumhur İttifakı'nın adayı ise İbrahim Akın oldu.

Bağımsız dört üyenin kilit rol oynadığı seçimin ilk turunda Kahraman 18 oy, Akın 19 oya ulaştı.

İki adayın da üye tam sayısının üçte ikisi olan 26 oya ulaşamaması üzerine ikinci tura geçildi. İkinci turda da oyların 18'e 18 eşit çıkınca gerilim yaşandı. Eşitliğin, bir oy pusulasının "önceden mühürlendiği" gerekçesiyle geçersiz sayılmasından kaynaklandığı anlaşılırken üçüncü ve dördüncü turda da sonuç alınamayınca seçim kuraya kaldı.

Bayrampaşa CHP'de kaldı

Kura sonucu Bayrampaşa Belediyesi'nin Başkanvekili CHP'nin adayı İbrahim Kahraman seçildi.

Öte yandan seçim sonrası kavga çıktığı ve AK Parti Grubu'nun seçimini mahkemeye götürmeye hazırlandığı iddia edildi.