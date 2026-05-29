Kuraklık endişesi azaldı: İstanbul’un su rezervleri yeniden yükselişte

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki ortalama doluluk oranı 29 Mayıs itibarıyla yüzde 71,23 olarak ölçüldü.

Kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20’nin altına gerileyen baraj seviyeleri, son aylardaki yağışlarla birlikte yeniden yükselişe geçti. Kent genelinde ortalama doluluk oranı 12 Ocak’ta yüzde 22,01 seviyesindeydi.

Ömerli zirvede, Istrancalar en düşük seviyede

Barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 96,24 ile Ömerli Barajı’nda kaydedilirken, onu yüzde 94,62 ile Elmalı ve yüzde 90,67 ile Darlık barajları takip etti.

En düşük doluluk oranı ise yüzde 26,29 ile Istrancalar Barajı’nda ölçüldü. Sazlıdere Barajı yüzde 43,59, Büyükçekmece yüzde 54,31 ve Terkos yüzde 59,43 doluluk oranına ulaştı.