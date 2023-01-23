Kuran-ı Kerim yakılmasına izin veren İsveç'e Türkiye'den tepki yağdı

İsveç polisinin skandal eyleme izin verdiğinin açıklanmasından hemen sonra İsveç’in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsveç'te "Kur'an-ı Kerim yakma eylemi"- ne izin verilmesine sert tepki gösterilirken, “Bu aşağılık eylem İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı seviyenin de bir başka göstergesidir" denildi.

Bakanlık "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Başka bir dinin, başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar ama Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca, İslam düşmanlığı söz konusu olunca hemen ifade ve düşünce özgürlüğü diyorlar" diye konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir eyleme izin veren İsveç hükümetini ve polisini kınıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi: "Alçakça eylem nefret suçudur. 'Düşünce özgürlüğü,' milyarlarca Müslümanın kutsal kitabına hakarete, saygısızlığa bahane de kılıf da yapılamaz."

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de "Bu alçak provokasyonu lanetliyorum. Bu eylemlere izin veren İsveç makamları, hatalarından bir an evvel dönmelidir" dedi.

Savunma Bakanı Hulusi Akar İsveçli mevkidaşı Pal Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin iptal edildiğini duyurmuştu.

Türkiye Ermenileri Patrikliği de bir kınama mesajı yayımladı. Açıklamada, İsveç'te İslam aleminin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'i yakma teşebbüsünün, derin infial uyandırdığı belirtildi:

“Bu menfur hareket, sadece İslam dinine mensup olanların dini duygularını rencide etmekle kalmadı. Farklı inançlara mensup insanlar arasında düşmanlık duygularını körüklemeye matuf hareketler olduğu göz ardı edilemez. Demokrasi, özgürlük ve insan haklarıyla kesinlikle bağdaşmayacak bu hareketin, bu duyguları paylaşan kişiler tarafından kabul görmeyeceği muhakkaktır. Başta Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II Hazretleri olmak üzere Ruhani Meclis, ruhaniler, vakıf yönetim kurulları ve Türkiye Ermenileri cemaati, yapılan bu çağdışı hareketi esefle kınamaktadırlar."