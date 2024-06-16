Kurban Bayramı'nın ilk gününde 16 bin kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu X'teki açıklamasında, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Ankara’da 1.274, İstanbul’da 840, İzmir’de 416 kişinin yaralandığını açıkladı.

Koca, ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin kurban kesimi sırasında yaralandığını bildirdi.

Paylaşımında kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmamasının bu gibi durumlara yol açtığını belirten Koca, "Kurbanlarını henüz kesmeyenlerin buna dikkat etmelerini öneriyoruz. Daha ilk günden yaklaşık 16 bin kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek" dedi