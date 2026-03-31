Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar?

Müslümanlar Kurban Bayramı için bekleyişte... Bayram tarihleri sıkça aratılırken kurbanlık fiyatları da merak ediliyor. Vatandaşlar bilgi alabilmek adına "Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar" sorusuna yanıt arıyor.

Büyükbaş Kurbanlık Fiyatları

Büyükbaş hayvanlarda fiyatlar hayvanın canlı ağırlığına, cinsine ve kurbanlık vasfı olan "kapak atma" durumuna göre belirleniyor.

Tosun ve Danalar: Kurbanlık vasfı taşıyan (kapaklı) tosunların adet fiyatları ortalama 165.000 TL ile 325.000 TL arasında değişiyor.

Örneğin, yaklaşık 800-850 kg canlı ağırlığındaki çok iri tosunlar 325.000 TL'den alıcı bulurken, 500-550 kg civarındaki kurbanlık danalar 190.000 TL seviyelerinde.

Düveler: Kurbanlık düvelerin fiyatları genellikle 120.000 TL ile 145.000 TL bandında seyrediyor.

İnekler: Kısır (boş) ineklerin fiyatları 140.000 TL ile 150.000 TL arasında.

Küçükbaş Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş kurbanlık fiyatları da 17 bin ila 23 bin TL arasında değişiyor.