Kurtulmuş'tan kritik süreç mesajı: Yasal düzenleme şart

Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan 6 siyasi partinin genel başkanları ve grup temsilcileriyle gerçekleştirdiği istişare sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Türkiye’nin tarihi bir süreçten geçtiğini vurgulayan Kurtulmuş, geçen yıl 5 Ağustos’ta başlatılan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarının müşterek bir raporla sonuçlandığını hatırlattı. Bu raporun gelecek süreç için bir "yol haritası" niteliği taşıdığını ifade eden Kurtulmuş, yeni bir evreye geçildiğini kaydetti.

"Sürecin taşıyıcısı Meclis’tir"

Dünyadaki örneklerinden farklı olarak Türkiye'deki sürecin tamamen yerli ve milli bir iradeyle yürütüldüğünü belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti;

"Bu çalışmada bir üçüncü göze yer yoktu. Çünkü bütün siyasi partiler, millet adına sürecin hem denetleyicisi hem de sürecin taşıyıcısı oldular. Ayrıca burada böylesine fevkalade önemli bir ortak metnin çıkarılmış olması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücünü göstermesi, demokratik fonksiyonunu ortaya koyması bakımından son derece önemli ve değerli.

"Yasal düzenleme zarureti ortaya çıktı"

Bu büyük demokratik atılımın arkasından, özellikle bölgedeki gelişmelerin Türkiye lehine de bir süreci oluşturduğunu biliyoruz. 27 Nisan’da ortaya konulan silahsız bir döneme girilme iradesinin defaatle tekrarlanması sonucunda komisyon çalışmalarının da başarıyla nihayete ermesi sonucunda ortak bir noktaya doğru gelindi.

Bundan sonraki süreçte; artık silahların tamamen geride bırakıldığı, Türkiye’de terörün asla konuşulmadığı, terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı.

"Genel af niteliği taşımayacak"

Şunu öncelikle ifade etmek isterim ki; raporumuzun altıncı bölümünde yer alan örgütün, münfesih örgütün bundan sonra nasıl hareket edeceğine ilişkin, yasal düzenlemelere ilişkin ana çerçeve korunacaktır. Yani bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır. Ve bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır.

"Hedef Meclis tatiline kadar yasalaşması"

Mühim olan mesele, özellikle bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerini sonlandırmasını sağlamak için bu yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyiz. Bütün siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde; aşağı yukarı ana çerçeve itibarıyla bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor.

Bundan sonraki süreçte, çok kısa bir süre içerisinde partilerin grup başkanları, grup başkanvekilleri kendi aralarında bu yasanın detayıyla ilgili çalışmaları sürdürecekler ve belli bir noktaya getirecekler. Belki ondan sonraki süreçte bütün partilerden temsilcilerle birlikte müşterek bir çalışma gündeme getirilecek. Ümit ve arzu ederiz ki; Meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir dönemin de kapılarını ardına kadar açar.