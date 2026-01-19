Kuryeler neden çalışmıyor? Kuryeler ne zaman, saat kaçta çalışacak?

İstanbul uzun bir aranın ardından beyaza büründü. Sokaklar karla kaplanırken İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının 2. bir talimata kadar yasaklandığını duyurdu. Şimdi vatandaşlar "Kuryeler ne zaman çalışmaya başlayacak" sorusunu sıklaştırış durumda...

Kuryeler ne zaman çalışmaya başlayacak?

Kar yağışı nedeniyle kuryeler trafiğe çıkamazken İstanbul Valiliği kuryelerin işe dönüş saati ile ilgili net bir duyuru yapmadı.

Beklentiler kar yağışının etkisinin yitirdiği saat 18.00'den sonra kuryelerin trafiğe çıkacağı yönünde...