Kütahya'daki deprem sonrası Naci Görür'den fay sistemi uyarısı! Kütahya'da deprem, Deprem mi oldu? Son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.54'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12,1 kilometre derinlikte meydana gelen deprem İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Sakarya, Denizli, Eskişehir, İzmir ve birçok çevre ilden hissedildi.

Kuzey-güney yönlü gerilme hakim

Depremin ardından Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden değerlendirmede bulundu. Görür, Batı Anadolu’nun batıya doğru hareketi nedeniyle bölgede genellikle kuzey-güney yönlü gerilmenin hakim olduğunu belirtti.

Bu gerilmelerin sonucunda doğu-batı doğrultulu grabenlerin oluştuğunu vurgulayan Görür, İzmir-Aydın-Bozdağ horstunun önemine dikkat çekti.

Yani kısaca Görür, Batı Anadolu'daki depremlerin, bölgenin batıya kaçışı ve bunun oluşturduğu fay sistemleriyle ilgili olduğunu ve bu fayların yönleri-konumları doğru analiz edilmezse, deprem yorumlarında kafa karışıklığı olacağını açıkladı.

Görür paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yemişli-Simav/Kütahya’da 5,0 büyüklüğünde deprem oldu. Batı Anadolu batıya doğru kaçış nedeniyle genellike K-S gerilmektedir. Sonuçta genellikle D-B yönlü grabenler oluşmaktadır. İzmir-Aydın-Bozdağ horstu çok önemlidir. Bu horst boyunca kuzeye doğru tavan bloku listrik bir fay boyunca hareket eder. Farklı sürtünme nedeniyle çapraz graben ve horstlar bu blok içinde gelişir ve depremler oluşturur. Onun için depremlerin yeri ve deprem düzlemlerinin yönü önemlidir. Aksi halde karışık yorumlara neden olurlar."