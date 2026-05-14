Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: Tüm yurdu sağanak esir alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Van, Hakkâri ve Şırnak çevreleri dışında ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yağışların; İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa’nın güneyi, Bilecik, Çanakkale’nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur’un doğusu, Antalya’nın iç ve doğu kesimleri, Konya’nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri ile Elazığ’ın kuzeyi, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel dolu riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Fırtına uyarısı yapıldı

Rüzgarın; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşması beklenen rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Sıcaklıklar batıda düşecek

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde ise 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış bekleniyor

İstanbul’da gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, sıcaklığın 17 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Başkent Ankara’da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak geçişleri görülecek. Kentte sıcaklık 24 derece olacak.

İzmir’de ise sabah saatlerinden sonra sağanak yağış etkili olacak. Özellikle iç kesimlerde yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor.

Karadeniz ve iç kesimlerde risk yüksek

Orta ve Batı Karadeniz’de sağanakların gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Samsun, Amasya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağış riski öne çıkarken, İç Anadolu genelinde de gök gürültülü sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu’da ise Elazığ’ın kuzeyi, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Bölgenin batısında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.