Kuzey Irak'a seferler durduruluyor

27 Eylül 2017

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, Türkiye'den Erbil ve Süleymaniye'ye yapılan uçak seferlerinin cuma günü 18.00'den itibaren yapılmayacağını duyurdu.

Türkiye'nin Erbil Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan açıklamada, iki kente ziyarette bulunacak Türk Hava Yolları, AtlatGlobal ve Pegasus yolcularına seyahat planlamalarını göz önünde bulundurmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Irak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 29 Eylül 2017 Cuma günü yerel saatle 18.00'den itibaren Erbil ve Süleymaniye havalimanlarından uçuşların (Irak havayolu şirketlerinin Irak uçuşları hariç) askıya alınacağı bildirilmiştir.

Bu durumda, Türk Hava Yolları, AtlatGlobal ve Pegasus tarafından ülkemizden Erbil ve Süleymaniye'de yapılmakta olan karşılıklı seferlerin anılan tarihten itibaren gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır.

Anılan tarih ve saate kadar söz konusu hatlarda gerçekleştirilecek uçuşların kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışma da başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın seyahat planlamalarında keyfiyeti göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir".