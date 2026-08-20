Kuzey Kore’nin nükleer cephaneliğinde yeni alarm

Kuzey Kore’nin nükleer kapasitesine ilişkin tartışma, Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back’in yaptığı son açıklamayla yeni bir boyut kazandı. Ahn, Seul’ün değerlendirmesine göre Pyongyang’ın yaklaşık 80 ila 120 nükleer savaş başlığına sahip olabileceğini söyledi.

Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın kısa süre önce dile getirdiği 57 nükleer silah ifadesinden daha yüksek bir aralığa işaret ediyor. Böylece Kuzey Kore’nin gerçek nükleer kapasitesine ilişkin belirsizlik yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.

Güney Kore tarafı kesin bir sayı vermekten özellikle kaçınırken, ortaya konan aralık dahi tek başına dikkat çekici bulundu. Çünkü bu tablo, Pyongyang’ın yalnızca füze programında değil, nükleer başlık kapasitesinde de düşünüldüğünden daha ileri bir seviyeye ulaşmış olabileceği yönündeki endişeleri güçlendiriyor.

Seul ile Washington arasında sayı farkı öne çıktı

Haberin en dikkat çekici yönlerinden biri, Güney Kore’nin değerlendirmesi ile Trump’ın açıkladığı rakam arasındaki fark oldu. Trump’ın 57 nükleer silah ifadesi, kamuoyu önünde bu kadar net söylenmiş ender rakamlardan biri olarak öne çıkarken, Seul’ün 80 ila 120 aralığı çok daha geniş ve yüksek bir tablo çizdi.

Bu fark yalnızca teknik bir ayrışma olarak görülmüyor. Aynı zamanda Kuzey Kore’nin nükleer kapasitesine ilişkin istihbarat okumalarının ne kadar farklılaşabildiğini de gösteriyor. Nükleer başlık sayısına ilişkin belirsizlik, bölgedeki caydırıcılık planlarının ve savunma senaryolarının da sürekli yeniden gözden geçirilmesine yol açıyor.

Ahn Gyu-back, buna rağmen Kuzey Kore’yi resmen nükleer silah sahibi ülke olarak tanıyan bir dil kullanmadı. Güney Kore yönetimi, resmi pozisyonunu koruyarak nükleer silahların varlığına ilişkin değerlendirme ile diplomatik tanıma arasında çizgi çekmeye devam ediyor.

Bu tutum, Seul’ün bir yandan güvenlik riskini kabul ederken diğer yandan uluslararası diplomatik çerçeveyi bozmamaya çalıştığını gösteriyor.

Nükleer kapasite neden daha büyük görülüyor

Uzman çevrelerde Kuzey Kore’nin nükleer stokunun büyüdüğüne ilişkin değerlendirmeler yeni değil. Ancak Güney Kore Savunma Bakanı’nın bu kadar geniş bir aralığı kamuoyu önünde telaffuz etmesi, tartışmayı daha görünür hale getirdi.

Bu yüksek tahminin arkasında, yıllar içinde üretilen plütonyum ve yüksek zenginleştirilmiş uranyum miktarı kadar, Pyongyang’ın başlık miniaturizasyonu ve taşıma kabiliyeti konusunda geldiği nokta da bulunuyor. Kuzey Kore son yıllarda kısa, orta ve uzun menzilli füze programlarını eşzamanlı biçimde geliştirirken, nükleer başlık kapasitesini de bu sistemlere uyumlu hale getirmeye çalışıyor.

Özellikle cephe hattına yakın bölgelerde konuşlandırılabilecek taktik nükleer kapasite ihtimali, Güney Kore açısından klasik caydırıcılık dengesini daha kırılgan hale getiriyor. Bu nedenle başlık sayısındaki olası artış yalnızca teorik bir veri olarak değil, doğrudan askeri planlamayı etkileyen bir başlık olarak değerlendiriliyor.

Kuzey Kore’nin nükleer stokunun 120’ye yaklaşması halinde, bu durum Pyongyang’ın yalnızca sembolik değil, daha katmanlı ve dağınık bir nükleer kuvvet yapısına yöneldiği anlamına gelebilir.

Diplomasi arayışı sürerken risk büyüyor

Açıklamanın zamanlaması da dikkat çekici bulundu. Trump, kısa süre önce Kim Jong Un ile bu yıl içinde yeniden görüşmeyi planladığını söylemişti. Dolayısıyla Kuzey Kore’nin nükleer kapasitesine ilişkin daha yüksek bir tahminin, yeni diplomasi arayışlarının konuşulduğu bir dönemde gelmesi ayrı bir önem taşıyor.

Bir yanda yeniden temas ve diyalog arayışı, diğer yanda büyüyen bir nükleer stok ihtimali bulunuyor. Bu ikili tablo, Washington ve Seul açısından süreci daha karmaşık hale getiriyor. Çünkü diplomasi ihtimali masada kalsa da, artan kapasite iddiası sahadaki askeri riskleri azaltmıyor.

Aksine, Güney Kore’nin daha güçlü caydırıcılık, daha sıkı savunma koordinasyonu ve ABD’nin genişletilmiş nükleer şemsiyesine daha fazla vurgu yapması sonucunu doğurabilir. Bu da Kore Yarımadası’nda tansiyonu düşürmek yerine, güvenlik mimarisinin daha sert bir zemine oturmasına yol açabilir.

Kuzey Kore’nin elindeki gerçek savaş başlığı sayısı belki yakın vadede tam olarak netleşmeyecek. Ancak Seul’den gelen son değerlendirme, Pyongyang’ın nükleer kapasitesinin artık yalnızca bir müzakere başlığı değil, bölgesel güvenlik dengesini doğrudan etkileyen ağır bir risk unsuru olarak ele alındığını gösteriyor.