KYK burs başvuru tarihi belli oldu mu? GSB burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak?

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Yüz binlerin gündeminde KYK burs başvuru tarihleri var. Ekim ayı yaklaşırken konu daha sık araştırılıyor. Öğrenciler bir an evvel başvuru yapmak isterken yoğun şekilde "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak" sorusuna cevap aranıyor.

2026 KYK burs ve kredi başvuru ne zaman başlayacak?

Haftanın ilk gününde Gençlik ve Spor Bakanlığından 2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine ilişkin bir bilgi geçilmedi.

2025'te başvurular 13 Ekim'de alınmış, 17 Ekim'de sona ermişti. Eğer aynı süreç işlerse ekim ayının ortasında başvuruların alınması beklenir.

2025 yılı boyunca lisans öğrencilerine 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL üzerinden iki aylık burs/kredi verildi.

2026 yılı burs ve kredi rakamları henüz açıklanmadı. Yakın zamanda hükümetten açıklama yapılması bekleniyor.