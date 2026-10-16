KYK burs ve kredi sonuç tarihi belli oldu mu? KYK sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KYK burs ve kredi başvuruları bugün sona eriyor. Yüz binler başvurularını tamamladı sonuçlara odaklandı. Bugün son gün olması nedeniyle "KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu pik yapmış durumda...

2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi sonuç tarihi ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı bir duyuru geçmedi.

2025'te başvurular 17 Ekim'de sona ermiş, sonuçlar 4 Kasım'da ilan edilmişti. Süreç aynı işlediği takdirde bu yıl sonuçların 3 Kasım'da ilan edilmesi beklenir.