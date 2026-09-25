KYK ek yurt başvuruları ne zaman alınacak? GSB'den açıklama geldi mi?
2026 KYK yurt sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yerleşemeyen adaylar ikinci fırsatı bekliyor. Her geçen gün aramalar hızlanırken "KYK ek yurt başvuruları ne zaman alınacak" sorusu yoğunlaşıyor.
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2026 KYK yurt sonuçları 8 Eylül'de ilan edildi. Kayıt işlemleri 10 Eylül'de sona ererken yurda yerleşemeyen adaylar şimdi KYK ek yurt başvuruları için bekleyişte... Peki başvurular ne zaman açılanacak?
KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
25 Eylül 2026 Cuma günü itibarıyla 2026 KYK ek yurt başvuru tarihi ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığından bir açıklama gelmedi.
Geçen yıl başvurular 15-17 Ekim tarihinde başlamıştı. Bu yıl da gözler ekim ayının ortasına çevrilmiş durumda...
Kaynak: HABER MERKEZİ