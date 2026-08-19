KYK yurt başvuru tarihi GSB tarafından duyuruldu mu, başvurular ne zaman başlıyor?

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Yüz binlerce üniversite adayı YKS tercih sonuçlarını öğrendi. 631 bin 966 kişi üniversite programlarına yerleşti. GSB'nin yurtlarından yararlanmak isteyenler şimdi başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, GSB KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurt başvuru tarihi GSB tarafından duyuruldu mu?

Hayır, Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvurularına ilişkin bir duyuru henüz yayımlamadı. Geçen yıl başvurular 2 Eylül'de başlayıp 6 Eylül'de sona ermişti. Bu yıl da gözler eylül ayının ilk haftasında olacak.

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin mutlaka e-Devlet şifresi alması veya e-Devlet giriş yöntemlerinden birine sahip olması gerekiyor.