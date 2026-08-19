Levent Börek'e kayyum atandı mı? Şirketten iddialara açıklama

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Kamuoyunda ve bazı medya organlarında Levent Börek'e kayyum atandığı yönünde iddialar yer aldı. Ancak söz konusu iddialarda adı geçen şirketlerle ilgili önemli bir ayrıntı dikkat çekti.

Levent Börek markasının bağlı olduğu şirket, Adana'nın Yüreğir ilçesi merkezli LB Börekçilik Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Levent Börek'in sosyal medya hesaplarında yer alan bilgilere göre şirketin sahibi Mustafa Levent Tamtürk.

Kayyum atanan şirketin adı farklı

Kayyum atandığı belirtilen şirket ise MLT Börekçilik Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Bu şirketin sahibinin Mehmet Serkan Tamtürk.

Dolayısıyla eldeki bilgilere göre Levent Börek'in faaliyet gösterdiği LB Börekçilik Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile kayyum atandığı belirtilen MLT Börekçilik Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti. aynı şirket değil.

Levent Börek'ten kayyum iddialarına açıklama

Konunun gündeme gelmesinin ardından Levent Börek de sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaptı.

Şirket, kamuoyuna yansıyan soruşturmayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını duyurdu.

Bu açıklamayla birlikte, medyada yer alan "Levent Börek'e kayyum atandı" şeklindeki ifadelerin şirket tarafından kabul edilmediği ortaya çıktı.