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2026 LGS'ye 8. sınıf öğrencileri büyük bir özveri ile çalıştı. Şimdi öğrenciler emeklerinin karşılığını almak istiyor. Sınavın bitişi ile birlikte sonuç tarihi araması yoğun şekilde yapılacak. Peki, LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2026 LGS sonuç tarihi...

2026 LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl yayımlamış olduğu kılavuza göre 10 Temmuz'da ilan edilecek.

2026 yılı sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi

10 Temmuz 2026 - Merkezî sınav puanlarının ilanı

10 Temmuz 2026 - Tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı

13-24 Temmuz 2026 - Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması

13-24 Temmuz 2026 - Yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması

5 Ağustos 2026 - Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi

5-7 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması

10 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı

10-12 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması

14 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı

17-21 Ağustos 2026 - Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması

24 Ağustos 2026 - İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması