LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları... Liselerin taban puanları nedir?

Yaklaşık bir milyon 8. sınıf öğrencisi 13 Haziran'da LGS 2026'ya girdiler. MEB sonuçlar için 10 Haziran'ı işaret etmişti ve öyle de oldu. Dün sonuçlar açıklandı ve 452 kişi ful çekti. Şimdi öğrenciler liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri için yoğun bir mesai harcıyor.

Bu yıl LGS tercihleri 13 Temmuz'da başlayacak ve 27 Temmuz'a kadar sürecek. Bu yılın taban puanları henüz belli olmazken 2025 yılı LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

2025 LGS taban puanları için tıklayınız

2025 ilk 10 lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri...

İstanbul Erkek Lisesi (İstanbul/Fatih) – Almanca: 500,0000 puan | %0,01

Galatasaray Lisesi (İstanbul/Beyoğlu) – Fransızca: 497,6804 puan | %0,04

Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul/Beşiktaş) – Almanca: 495,3605 puan | %0,05

Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul/Beşiktaş) – İngilizce: 494,6321 puan | %0,06

Ankara Fen Lisesi (Ankara/Çankaya): 494,4902 puan | %0,08

İzmir Fen Lisesi (İzmir/Bornova): 493,7859 puan | %0,12

Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul/Başakşehir) – Bilişim Teknolojileri: 492,0513 puan | %0,18

Atatürk Lisesi (İzmir/Konak) – Almanca: 491,2069 puan | %0,21

Cağaloğlu Anadolu Lisesi (İstanbul/Fatih) – Almanca: 489,9715 puan | %0,21

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (İstanbul/Üsküdar) – Almanca: 489,1223 puan | %0,24