Lineadecor kurucusu Ercan Ecemiş vefat etti

Türkiye mutfak sektörünün öncü isimlerinden, Lineadecor markasının kurucusu ve Mutfak Ürünleri Doğrama Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği’nin (MUDER) kurucu başkanı Ercan Ecemiş hayatını kaybetti.

Sektörün gelişiminde kritik roller üstlenen ve modern mutfak anlayışının Türkiye’deki yerleşmesine büyük katkılar sunan Ecemiş’in vefatı, iş dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Ecemiş’in cenazesiyle ilgili detaylar netleşirken, MUDER tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Derneğimizin kurucusu, duayen sanayici, değerli büyüğümüz Ercan Ecemiş’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Sektörümüze kattığı vizyon ve emekler hiçbir zaman unutulmayacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."