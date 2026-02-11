Mustafa Çiftçi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yeni İçişleri Bakanı kim oldu?

Kabine'de 2 bakan değişti. Cumhurbaşkanı kararnamesi ile yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi oldu. Geceye damga vuran gelişme sonrası aramalar da hızlandı. Çiftçi hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar "Mustafa Çiftçi kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorularını peş peşe yöneltmeye başladı.

Mustafa Çiftçi kimdir?

1970 yılında Konya’nın Çumra ilçesinde doğdu. Ortaöğrenimini Konya İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Bir yıl sonra İçişleri Bakanlığının açtığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak meslek hayatına başladı.

1998 yılında sekiz ay süreyle İngiltere’de bulundu. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisinden mezun oldu. Meslek yaşamı boyunca Aksaray Gülağaç, Erzurum Tekman, Nevşehir Derinkuyu, Bitlis Adilcevaz ve Kırşehir Kaman ilçelerinde kaymakamlık yaptı. Bunun yanı sıra İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı görevinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisinde Özel Kalem Müdürü ve Başkan Başmüşaviri olarak çalıştı. 2018-2023 yılları arasında ise Çorum Valisi olarak görev yaptı.

Akademik alanda da çalışmalarını sürdüren Mustafa Çiftçi, 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisansını tamamladı. 2011 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Yönetimi alanında ikinci yüksek lisansını yaptı. Ayrıca Ankara Üniversitesi Adalet Bölümü, İktisat Fakültesi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenimine devam etmektedir.

Hayat felsefesini “İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır” sözüyle özetleyen Mustafa Çiftçi, İngilizce ve Arapça bilmektedir. 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Erzurum Valiliğine atanmış, 18.08.2023 tarihinde görevine başlamıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.