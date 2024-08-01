Lufthansa, 8 Ağustos'a kadar Tel Aviv uçuşlarını durdurdu

Uçuşların yeniden başlatılmasıyla ilgili 'sahadaki durumun izleneceğini' belirten şirket yetkilileri, uçuşları iptal edilen yolcuların yeniden rezervasyon yapabileceğini veya para iadesi talep edebileceğini açıkladı.

Bölgede gerginlik üst seviyeye taşındı

İsrail'in 27 Temmuz'da Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine düzenlenen saldırıdan Hizbullah Hareketi'ni sorumlu tutması üzerine gerginlik bir adım öteye taşındı. İsrail ordusunun Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik olası saldırısının gündeme gelmesiyle ülkenin tek havalimanı olan Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda neredeyse tüm uçuşlar tedbir amaçlı durdurulmaya başlandı.

Daha önce Avusturya ve İsveç Havayolları da Beyrut'a uçuşları askıya aldıklarını duyurmuştu.