Maaşının yüzde 10’unu suya ayıran asgari ücretli çareyi çeşmelerde buldu

Sırma TÜRE

Döviz kurundaki artış, tüm sektörlere zam olarak yansımaya devam ediyor. Hemen hemen her kaleme gelen zamlardan içme suyu da nasibini alıyor. Hazır su fiyatlarına gelen son zamlar ise tüketiciler için ciddi bir gelir kalemi oluşturuyor.

19 LT damacana suyun 75 TL’ye ulaşmasının ardından alternatif yollar aranıyor. İstanbullular kendilerine yakın bulunan mesirelik alanlardan su ihtiyacını karşılıyor. Özellikle gece saatlerinde çeşme başlarında sıra oluşurken, bidonlara su doldurmayı başaranlar evlerinde suları depoluyor.

4 kişilik ailenin aylık su maliyeti ortalama 1200 TL

Sıcaklıkların artışı sıvı tüketimi de artırıyor. Sağlıklı bir bireyin günlük ortalama 2,5 litre su tüketmesi gerekiyor. 4 kişilik bir ailenin günlük su tüketimi 10 litreyi buluyor. Bu da 2 günde 1 damacana su tüketilmesi anlamını taşıyor. 15 adet damaca suya yaklaşık 1200 TL bütçe ayrılması gerekiyor.

Yani asgari ücretli bir çalışan gelirinin yüzde 10’unu sadece içme suyuna harcıyor.

Güncel su fiyatları

Şuan, 1,5 litrelik sular 4- 12 TL arası, 5 litrelik sular 12-28 TL arası, 10 litrelik sular ise 24- 38 TL arası, 19 litrelik damacana sular ise yaklaşık 75 TL’den satılıyor.