Maçka ve Eyüpsultan'daki teleferik hatları yarın işletmeye açılacak
Hava muhalefeti nedeniyle öğlen işletmeye kapatılan Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatları yarın saat 08.00'de hizmet vermeye başlayacak.
Haber Merkezi
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik seferlerinin yarın sabah saat 08.00'de başlayacağı aktarıldı.
Öte yandan T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle sefer yapılamayan Soğanlı ile Bağcılar istasyonları arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet verildiği bildirildi.