Mağdurlar büroyu arayınca gerçek ortaya çıktı

Avukat Hakan Arif Ayık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, sahibi olduğu Hakara Hukuk Bürosu'nun adı kullanılarak, çeşitli sebeplerle borçları olduğu söylenen çok sayıda kişinin telefonla arandığını veya mesajla dolandırılmaya çalışıldığını bildirdi.

Dilekçede, mağdurların bürosunu araması üzerine olayı öğrendiğini belirten Ayık, şüphelilerin kullandığı telefon numarasını arayıp kendisini tanıttığında ise karşı tarafın görüşmeyi sonlandırdığını aktardı. Avukat Ayık, şüphelilerin tespit edilmesini ve cezalandırılmasını talep etti.

İnandırıcı gözükmek için kimlik numaraları kullanılıyor

Suç duyurusunun ardından basın mensuplarına açıklama yapan Ayık, bu yönde çok fazla ihbar olduğunu belirterek, "Avukatların isimlerini çok rahat bir şekilde kullanıyorlar. Sicil numaralarını, barolara kadar bilgilerini veriyorlar. İnsanlarımız da inanıyor." dedi.

Dolandırıcıların mesaj gönderdikleri kişilerin kimlik numaralarını yazarak inandırıcılığı arttırmaya çalıştığını vurgulayan Ayık, bu tür mesajlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.