Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Haber Merkezi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, saat 01.32'de 11,5 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi. Aynı bölge saat 01.33'te 3,2 ve saat 01.58'de 3,5 büyüklüğünde depremle yine sallandı.