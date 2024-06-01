Malatya'daki çarşı merkezi yeniden inşa ediliyor

Kent merkezinde ticaretin kalbinin attığı bölgede yapımına başlanan iş yerleri ve konutlar için Emlak Konut çalışma yürütüyor. 531'i konut olmak üzere 5 bin 76 bağımsız birimden oluşacak Malatya Çarşı Projesi'nde binalar yükseliyor. Çalışmaların hızla sürdüğü kent merkezinde Bakırcılar ve Şire Pazarı'nda binalar belli olmaya başlarken, Kuyumcular Çarşısı'nda ise Kurban Bayramı'nın ardından betonarme imalatlarına geçilecek.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak yapılan çalışmalarla ilgili:

"Çarşı merkezimizin ayağa kalkması demek, şehrimizin atan kalbinin çok daha kendi yaşamsal döngüsünü çevirebilecek ölçekte sağlıklı bir gidişata kavuşması demek. Kent merkezi Malatya'da yaşanan yıkımda en fazla etkilenen yer. Burada özel zemin çalışmalarının ardından binalar yükselmeye başladı. Burada hem iklim dostu hem de deprem, sel gibi afetlere dayanıklı yapıların oluştuğunu görüyoruz" dedi.

"Bakırcılar Çarşısı'nın temel güçlendirme işlemleri tamamlandı"

Ölmeztoprak, kent merkezindeki iş yerlerinin yüksek katkı olmayacağını anımsatarak, şunları kaydetti: "Bakırcılar Çarşımız bodrum, zemin, bir kat, Şire Pazarı bodrum, zemin ve 2 kat şeklinde inşa edilecek. Gelinen aşamada Bakırcılar Çarşısı'nın temel güçlendirme işlemleri tamamlanmış bulunuyor ve binalarda çok şükür yükselmeye başladı. Şire Pazarımızda A ve C bloklarında ikinci katında, D bloğunda ise birinci katında kolon perde döküm safhasına da ulaşılmış bulunuyor. Yine Kuyumcular Çarşısı'nda inşallah Kurban Bayramı'nın ardından betonarme imalatları noktasında toparlanmış olacak. Bir yıl içinde çarşı merkezimizi ayağa kaldırmanın kararlılığındayız."