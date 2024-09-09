Malezya'daki 2,4 milyon dolarlık yolsuzluk parası ABD'li üç ünlüye mi gönderildi?

​​​​​​​The Star gazetesinin haberine göre, Malezya'da görülen 1MDB davasında Mali Dolandırıcılık Müfettişi Richard Templeman'ın Zoom üzerinden Yüksek Mahkemeg'ye ifade vermesinin ardından yeni detaylar ortaya çıktı. Templeman, 25 Ekim 2011 itibarıyla soruşturma kapsamında aranan firari iş insanı Low Taek Jho'ya ait 'Good Star' isimli paravan şirkete 1MDB'den 1 milyar 30 milyon dolar aktarıldığını belirtti.

Pharrell Williams ve Kris Humphries'in adı geçiyor

Ağustos-Kasım 2011'de, denizaşırı şirketler aracılığıyla paranın 2 milyon 25 bin dolarının ABD'li sanatçı Pharrell Williams'a ait olduğu düşünülen 'Talamasca' isimli şirkete aktarıldığını belirten Templeman, 306 bin doların doğrudan televizyon yıldızı Kim Kardashian'a ve 100 bin doların ise Kardashian ve o dönemdeki eşi Kris Humphries'e gönderildiğini öne sürdü. Templeman, Williams'a ait olduğu düşünülen Talamasca isimli şirkete yapılan para transferlerinin "müzik üretimi için ödeme" gibi sebeplere yapıldığını aktararak, Kardashian ve eski eşi Kris Humphries'e yapılan para transferlerinin sebebinin ise henüz bilinmediğini kaydetti.

Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinde

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor. Malezya, 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.