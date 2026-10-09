Maltepe'de çöken binanın ön raporu çıktı: Kaçak katlara yıkım kararı uygulanmamış

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Maltepe’de 1987 yılında inşa edilen ve çökmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği binaya ilişkin yürütülen soruşturmada bilirkişi ön raporu hazırlandı.

Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısının yanı sıra binanın planlama, inşa ve tadilat süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmal, kusur veya sorumluluğunun bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla iki mülkiye müfettişi görevlendirilmişti.

Kaçak katlar için iki kez yıkım kararı alınmış

Bilirkişi heyetinin incelemelerinin ardından hazırlanan ön raporda, 1987 yapımı bina hakkında 16 Haziran 1989 ve 18 Nisan 1990 tarihlerinde encümen kararları alındığı belirtildi.

Rapora göre, ruhsat dışında sonradan inşa edilen 3, 4, 5 ve 6’ncı katların yıkılmasına karar verildi. Ancak söz konusu yıkım kararlarının uygulanmadığı tespit edildi.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen de olayın ardından yaptığı açıklamada binanın üst katlarının kaçak olduğunu belirtmişti. Binanın ilk ruhsatının, o tarihte Maltepe Belediyesi henüz kurulmadığı için Kartal Belediyesi tarafından verildiği ifade edilmişti.

Mimar ve şantiye şefi kusurlu bulundu

Ön raporda binanın mimarı Hasan Balcı ile şantiye şefi Mevlüt Okumuş’un kusurlu olduğu da belirtildi.

Soruşturma kapsamında Balcı ve Okumuş gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Binanın müteahhidi Dursun Baskıcı’nın ise 2016 yılında hayatını kaybettiği belirlendi.