Manisa'da 4.8'lik deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan ve Şükrü Ersoy'dan uyarı: 'Önemli faylar var'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 01.36'da Manisa’nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Deprem İzmir, Aydın ve Balıkesir illerinden de hissedildi. Depremin, 10,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremin ardından artçı depremler de gerçekleşti. Paniğe neden olan depremle ilgili deprem uzmanlarından peşi sıra açıklamalar geldi.

"Bölgede çok fazla önemli fay var"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı CNN Türk canlı yayınında Soma'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu değerlendirdi. Prof. Ersoy, "Türkiye'de 5.5'a varan depremlerin yıkıcılığı düşünülürse 4.8 önemli bir deprem. Bölgede çok fazla önemli fay var. 4.8'i bundan sonraki aktivitelerle izleyip değerlendirmek gerekiyor. Manisa'daki depremin İstanbul'dan hissedildiğine dair bilgim yok. Normalde hissedilmemesi gerekiyor uzak bir bölge. Buradaki deprem Marmara'daki fay kolunu etkilemez, tetiklemez. Manisa depreminin İstanbul depremini tetiklemesi söz konusu olamaz" dedi.

"Daha büyük bir deprem olup olmayacağını söylemek güç"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise sosyal medya hesabından Manisa'daki depremi yorumladı. Ercan, "01.36’da Soma-Büyükışıklar odaklı M5,0 büyüklüğünde deprem olasılıkla Bergama Kırığı üzerinde boşalmıştır. Soma 1919’da M6,9’luk bir depremi yaşamıştır. Ardından daha büyük bir deprem olup olmayacağını bu aşamada söylemek güçtür" ifadelerini kullandı.