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Manisa'da PKK operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'nin Suriye kampında eğitim gördüğü ve kaçak yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen Suriyeli 5 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla Salihli'de yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerindeki aramalarda bulunan dijital materyallere el kondu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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