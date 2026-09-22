Manisa'daki okul saldırısına ilişkin yayın yasağı getirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili yeni bir karar alındı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), olayla ilgili yürütülen adli soruşturma kapsamında yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

RTÜK'ün paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu karar doğrultusunda, soruşturma dosyası kapsamında soruşturma tamamlanıncaya kadar yazılı ve görsel medya ile sosyal medya ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılması yasaklanmıştır. Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve olayın hassasiyeti dikkate alınarak yayın yasağına titizlikle riayet edilmesi; soruşturma kapsamında yetkili makamlarca yapılacak açıklamaların esas alınması ve kamuoyunun yanlış veya teyitsiz bilgilerle yönlendirilmemesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."