Mansur Yavaş CHP'den istifa mı edecek? Sosyal medyada yayılan iddiaya jet açıklama

CHP’de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile başlayan istifa dalgası sürüyor.

CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçen yerel siyasetçilere bugün Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in de katılması beklenirken, bomba bir iddia başkent Ankara ile ilgili ortaya atıldı.

Sosyal medyada Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara’daki CHP’li belediyelerin toplu istifa kararı aldığı iddia edildi.

Uydurduğunuz kulislerden, “Mansur Yavaş’ın yakın çevresi” yalanlarından artık bıkmadınız mı?



Neyi hedeflediğiniz belli…

Fitne, iftira ve algı operasyonu.



Bu açıklamayı son kez yapıyorum.



Benim ya da basın danışmanımın ağzından çıkmadıkça hiçbir söz, hiçbir kulis haberine… https://t.co/zaa6pMtnHg — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 12, 2025

ABB Başkanı Mansur Yavaş iddiaları sert bir dille yalanladı. Yavaş, “Uydurduğunuz kulislerden, “Mansur Yavaş’ın yakın çevresi” yalanlarından artık bıkmadınız mı” ifadesini kullanırken şunları söyledi.

- Neyi hedeflediğiniz belli… Fitne, iftira ve algı operasyonu.

- Bu açıklamayı son kez yapıyorum.

- Benim ya da basın danışmanımın ağzından çıkmadıkça hiçbir söz, hiçbir kulis haberine itibar etmeyiniz.